24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri... Atatürk’ün hiç bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü sözleri!

Atatürk'ün hiç bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü sözleri son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. Özel gün öncesinde vatandaşlar başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler için kullandığı en güzel sözleri sorguluyor. İşte, Atatürk'ün hiç bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü sözleri...

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER

İşte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri;

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.