24 Kasım Öğretmenler Günü ablaya, abiye en farklı kutlama mesajları... Öğretmenler Günü eşe, sevgiliye, anneye, babaya duygusal mesajlar!
24 Kasım Öğretmenler Günü ablaya, abiye en farklı kutlama mesajları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Öğrenciler kendilerini yetiştiren ve eğiten öğretmenlerinin bu özel gününü kutlamak için mesajları sorgulamaları arttı. Öğretmenlerini mutlu etmek isteyenler farklı kutlama mesajarını bulmaya çalışıyor. İşte, Öğretmenler Günü eşe, sevgiliye, anneye, babaya duygusal mesajlar...
Öğretmenler Günü eşe, sevgiliye, anneye, babaya duygusal mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü her sene olduğu gibi coşkuyla kutlanacak. Bizleri yetiştiren ve büyüten öğretmenlerimiz için en güzel kutlama mesajlarını haberimizde derledik. 1981 yılından bu güne gururla tüm vatandaşlar tarafından paylaşılıyor. İşte, 24 Kasım Öğretmenler Günü ablaya, abiye en farklı kutlama mesajları...
RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
- Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
- Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
- Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.
- Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
Siz bir mum ışığı bizde o mumdan yararlanan öğrencileriz. Öğretmenler günün kutlu olsun.
- Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
- Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum…Öğretmenler gününüz kulu olsun.
- Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk) Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!
- Yeni bir dünyanın kurulmasında yol gösterici ve ahlaklı bir neslin yetişmesinde öncü olan kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ederiz.
- Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu, başarılarınız daim olsun.
- Bugün öğretmenler günü ve bende dahil tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Nice yeni nesillere.
- Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler günün kutlu olsun!
- Vatan bir okulsa ilk nöbettesin, ilim denizinde hep seferdesin, kutsal mesleğinle gönüllerdesin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
- Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim.
- Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)
EN GÜZEL, KISA VE UZUN ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ
İnsan ağaç dikmeyince meyve vermesini bekleyemez. Her yıl yeni yeni ağaçlar diken sevgili öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum.
- Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.
- Sabrını ve sevgisini öğrenim hayatımız boyunca bizden esirgemeyen, fedakar öğretmenlerimiz! Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun!
Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
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