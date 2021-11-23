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Son dakika: Dağ kadrosuna kayıtlı PKK mensubu Edirne’de yakalandı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
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Son dakika: Dağ kadrosuna kayıtlı PKK mensubu Edirne’de yakalandı

Son dakika haberi: Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda dağ kadrosuna kayıtlı terör örgütü PKK mensubu E.Ş. Edirne’de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 2003'te dağ kadrosuna katılan ve 2007'de dağdan inerek faaliyetlerini büyükşehirlerde yürüten Muradiye ilçesi Babacan Mahallesi nüfusuna kayıtlı PKK mensubu E.Ş. ailesi ile birlikte Edirne'ye yerleşti.

Öte yandan Van İl Jandarma Komutanlığınca 15 Kasım 2021 tarihinde yapılan operasyonda yakalanarak Van'a getirilen E.Ş'nin 19 Kasım 2021 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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