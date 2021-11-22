Son dakika: Afyonkarahisar merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2008-2016 yıllarında Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerden sorumlu sözde mahrem imamların deşifresi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarından 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da özel şirkette uzman yardımcısı M.E. ve vergi müfettişi E.T, İzmir'de subay adayı olarak eğitim gören F.A, Kilis'te öğretmen M.S.D. ile Manisa'da harita mühendisi Ş.A. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.