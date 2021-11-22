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Son dakika: Afyonkarahisar merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2021
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Son dakika: Afyonkarahisar merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2008-2016 yıllarında Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerden sorumlu sözde mahrem imamların deşifresi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarından 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da özel şirkette uzman yardımcısı M.E. ve vergi müfettişi E.T, İzmir'de subay adayı olarak eğitim gören F.A, Kilis'te öğretmen M.S.D. ile Manisa'da harita mühendisi Ş.A. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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