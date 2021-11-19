FETÖ’cü binbaşıların ‘hacamat’ yalanı! Polisin evde arama yaptığı sırada zili çalınca yakalandılar
Ankara’da firari jandarma mahrem imam Mehmet Sağlam’ın evinde polis ekiplerinin arama yaptığı sırada zile basan eski binbaşılar Sencer Genç ve Ali Altunkara yakalandı. Evde polis ekipleriyle karşılaşan şüpheliler ‘hacamat’ yaptırmaya geldik dedi. İki şüphelinin görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun Jandarma Genel Komutanlığı soruşturması kapsamında firari mahrem imam olan hakkında yakalama kararı olan eski pilot Binbaşı Mehmet Sağlam'ın evinde emniyet ekipleri tarafından arama yapıldı.
'HACAMAT YAPTIRMAYA GELDİK'
Sağlam'ın 3 Kasım'da Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki evinde polis ekipleri tarafından yapılan arama sırasında ihraç eski binbaşılar Sencer Genç ve Ali Altunkara zile bastı.
Mehmet Sağlam evde bulunamazken Genç ve Altunkara'nın üzerinden sahte kimlik çıktı. Polis ekiplerini karşılarında gören şüpheliler eve hacamat yaptırmaya geldiklerini sağlık sorunu yaşadıklarını söyledi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Sencer Genç ve Ali Altunkara'nın mahrem imam Mehmet Sağlam'ın evine girişi binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki şüphelinin apartman ziline bastıkları kapının açılmasının ardından asansörle Sağlam'ın olduğu kata çıktıkları görüldü.
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