Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı!

DEVLETİMİZ ÇOK VEFALI: Şenay Aybüke Yalçın henüz 8 aylık öğretmenken 2017'de Batman Kozluk'ta PKK'lı hainlerin çifte saldırısında şehit düştü. Çorum doğumlu müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, atama sevincini 'Ben öğretmen oldum' sözleriyle paylaşmış ve herkesin hafızasına kazınmıştı. Görev aldığı kısacık öğretmenlik hayatında öğrencileri onu canı gibi sevmiş, kısa sürede Batman'da müzik, nota ve enstrümanlardan barış sesleri yükselmeye başlamıştı. Hainler, o mesleğine öğrencileri de ona doyamadan kalleşçe bir saldırı ile kopardı hayattan. Geriye ise "Hepimiz Aybüke'yiz, hepimiz öğretmen olacağız" diyen öğrencileri, milyonlar kaldı. Aybüke öğretmenin şehadeti tüm ülkeyi ağlattı. Baba Sadık Yalçın, "Şehit babası olmak çok gururlu. Devletimiz çok vefalı. Evladımın unutulmaması, isminin yaşatılması bizleri çok mutlu ediyor. Türk bayrağının dalgalandığı her yer bizim vatanımız ve kızım da bu düsturla bu bilinçle görev yaptığı okula gitmişti. 'Sen gitmezsen, ben gitmezsem kim gidecek' derdi" diye konuştu.