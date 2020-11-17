Güneydoğu’nun en büyüğü! Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı verildi...

Kütüphaneyi gezen ve incelemelerde bulunan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesini ilimize kazandırdıkları için başta Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ederiz" dedi. AK Parti Batman İl Başkanı Av. A. Akif Gür ise "Burası bir bilgi yuvasıdır. Bilgi nedir? Bilgi güçtür, çocuklarımız buradan alacakları bilgiyle diğer ülkelerle rekabet edecek" diye konuştu.