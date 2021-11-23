Son dakika: Tunceli’de PKK ini imha edildi

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, ormanlık alanda terör örgütlerince kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.

İmha edilen sığınakta yapılan aramada, el dürbünü, 4 küçük tüp, 1 adet 8'li pil bloğu ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.