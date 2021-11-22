Rumlardan Türkiye ile gerilimi artıracak adım! Yeni sondaj çalışmaları için NAVTEX ilan edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezinin, Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu tarafından sözde Rum münhasır ekonomik bölgesi (MEB) içerisinde bulunan 10’uncu parseldeki "Glafkos" yatağında bir teyit sondajı yapılması amacıyla NAVTEX (Denizcilere Duyuru) yayımladığı bildirildi. İşte haberin deatyları...

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