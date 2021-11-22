Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin hektar alan sulanacak

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAMU YATIRIMI"

Helikopterle sahayı denetleyen Vali Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DSİ Genel Müdürlüğü'nce yapımı yürütülen barajın Türkiye'deki en büyük kamu yatırımlarından biri olduğunu belirtti. Karaloğlu "Silvan Barajı ve Sulama Projesi; ana baraj ile beraber alt 7 barajdan oluşan sulama tesisi. Bugünkü 2021 yılı fiyatları ile sadece inşaat kısmı 20 milyar TL'lik büyükçe bir kamu yatırımı. Şu ana kadar projenin alt barajlarından Kuruçay, Pamukçay, Başlar barajlarında su tuttuk. Ambar Barajı'nda 2021'in sonunda su tutmaya başlayacağız. Kıbrıs Barajı'nda şu anda inşaat devam ediyor. Bulaklıdere Barajı'nın ihalesi 2021'in sonunda yapılacak ve son alt baraj olan Karacalar Barajı'nın ihalesi de 2022 de yapılmış olacak" dedi.

"AVRUPA'NIN EN YÜKSEK BARAJI"

Silvan'ın 175,5 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek barajı olma özelliği taşıdığını ifade eden Karaloğlu, şunları söyledi:

"Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yüksek barajı. Barajın 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi var. Büyükçe bir baraj. Sadece bugünkü rakamlarla 4 milyar TL'lik de kamulaştırma maliyeti var. Şu anda kamulaştırma işlemlerine de devam ediyoruz. Şu anda barajın taş dolgusu bitti. Ön yüzeyi betonlama çalışması devam ediyor. 2022 yılı içerisinde betonlama, ön yüzeyin betonlama çalışmaları tamamlanacak ve 2022'nin sonunda hedefimiz; Silvan Barajı'nda su tutmayı planlıyoruz. Barajın esas amacı; tarımsal sulama. 2 milyon 350 bin dekarlık alan sulanacak. Silvan Barajı tamamlandığında Diyarbakır'da 305 bin insana yeni istihdam olanağı sağlayacak. Yıllık bugünkü rakamlarla 3,5 milyarlık bir tarımsal gayri safi milli hasıla oluşturacak."