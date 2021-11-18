18 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da FETÖ operasyonu! Eski emniyet müdürü yakalandı

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Eski emniyet müdürü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2021
ABONE OL
İstanbul’da FETÖ operasyonu! Eski emniyet müdürü yakalandı

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi eski birinci sınıf emniyet müdürü Osman Kaplan İstanbul'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydı bulunan firari eski emniyet müdürü Kaplan'ın İstanbul Bahçelievler'de saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan Kaplan'ın örgütün üst seviyedeki yöneticileriyle telefon görüşmesi kayıtlarının olduğu ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği belirlendi.

Ankara'ya getirilen firari Osman Kaplan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FETÖcü eski yarbay ve binbaşı yakalandı FETÖCÜ ESKİ YARBAY VE BİNBAŞI YAKALANDI
FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı FETÖ FİRARİSİ ESKİ DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ REMZİ ŞAHİN YAKALANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA