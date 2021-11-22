Kabine toplantısı kararları nelerdir? 22 Kasım kabine sonuçları neler? Kabinede ne oldu?

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Aşılama takvimi, yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum hakkında Bakan Koca kabine üyelerine bilgi verecek.

Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise 1 haftalık ara tatilin ardından bugün başlayan yüz yüze eğitim olacak. Yapılan hazırlıklar ve önümüzdeki süreçte okullarda alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bilgilendirme yapacak.

Toplantının bir diğer önemli başlığı da ekonomi olacak. Döviz kurlarındaki hareketlilik toplantıda değerlendirilecek.