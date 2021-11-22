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Kabine toplantısı kararları nelerdir? 22 Kasım kabine sonuçları neler? Kabinede ne oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Kabine toplantısı kararları nelerdir? 22 Kasım kabine sonuçları neler? Kabinede ne oldu?

Kabine sonuçları nelerdir? Kabine toplantısı kararları nelerdir? 22 Kasım kabine sonuçları vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Türkiye’nin merakla beklediği toplantıda asgari ücret ve yüzde 50+1 gibi kritik konular devreye girecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Peki; 22 Kasım kabine toplantısı kararları nelerdir?

22 Kasım kabine sonuçları neler? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabinede ne oldu? Asgari ücret ve seçim sisteminde 50+1 gibi konuların masada olacağı kritik kabine toplantısı kararları gündeme oturdu. Kabinede salgınla mücadele konusunda Bakan Koca'nın da sunum yapması bekleniyor. Milyonlarca işçinin aylık maaşını belirleyecek asgari ücretin de gündeme oturacağı tahmin ediliyor. Peki; 22 Kasım kabine sonuçları nelerdir?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Kabine toplantısı sonrası açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Aşılama takvimi, yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum hakkında Bakan Koca kabine üyelerine bilgi verecek.

Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise 1 haftalık ara tatilin ardından bugün başlayan yüz yüze eğitim olacak. Yapılan hazırlıklar ve önümüzdeki süreçte okullarda alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bilgilendirme yapacak.

Toplantının bir diğer önemli başlığı da ekonomi olacak. Döviz kurlarındaki hareketlilik toplantıda değerlendirilecek.

Gelecek ayın başında işçi ve işveren kesiminin 2022 yılı için zam pazarlığı yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde toplanacak son kabinede asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde arttırılması, işveren üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltılması gibi alternatifli formüller üzerinde duruluyor.

Ayrıca terörle mücadele, Suriye Libya ve Irak'ın kuzeyindeki gelişmeler de kabinenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

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