İstanbul'a sel uyarısı! Meteoroloji'den İstanbullulara yağmur ve sel mesajı! İşte 5 günlük hava durumu
Milyonların "İstanbul'a yağmur yağacak mı?" sorularına kısa sürede cevap geldi. Meteoroloji havaların soğumasıyla İstanbul'un yağış altında kalacağını belirtti. Milyonlarca İstanbullu için gün verilerek yapılan uyarıda sel ve su baskınlarına da dikkat çekildi. Vatandaşlar İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışla sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları canlı yayında anlattı.
İstanbul'a sağanak yağmurlar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul için "sarı" kodlu alarm verildi. İstanbul'da beklenen sağanak yağmurun etkisiyle sel ve su baskınlarının olabileceğine de dikkat çekildi.
A HABER'DE ANLATTI
Türkiye salı günü batı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın etkisi altına girecek. Ülke genelinde yağış beklenmiyor ancak öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak sağanak görülecek. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
SARI KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağını ve çarşamba sabahına devam edeceğini ifade etti.
'Sarı' kodlu uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
HANGİ İLLERDE SAĞANAK VAR?
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen sağanağın, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışın neden olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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