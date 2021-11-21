Marmaray çalışıyor mu? Marmaray arıza mı yaptı? Marmaray son durum nedir?
Marmaray çalışıyor mu? Marmaray arıza mı yaptı? Marmaray’da bazı yolcular sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda tren seferlerinin bir süredir yapılamadığından bahsetti. Marmaray’ın resmi Twitter adresinden konuyla ilgili paylaşım geldi.
Marmaray çalışıyor mu? Marmaray arıza mı yaptı? Marmaray son durum vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve her gün yüzbinlerce kişinin kullandığı Marmaray'da seferlerde aksama yaşandığı bildirildi.
MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Marmaray'da yaşanan teknik bir arıza nedeniyle saat 11:10 da işletmemiz geçici olarak durdurulmuştur. Arızaya teknik ekiplerimizce müdahale edilmektedir. Olağan dışı bu aksama nedeniyle sayın yolcularımızdan özür dileriz.
MARMARAY NEDİR?
Marmaray Halkalı-Gebze arasında sefer düzenlenmektedir. İkinci etabının 12 Mart 2019 tarihinde tamamlanması sonucu toplam uzunluğu 76,6 km'ye ulaşan Marmaray'ın 43 istasyonu bulunur.
Gebze'den İstasyonu'ndan ilk tren saat 06:05'te son tren ise 22:50'de kalmaktadır. Halkalı İstasyonu'nda ise ilk tren 05:58 son tren ise 22:58'de hareket etmektedir. Gebze-Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla hizmet veren Marmaray'da Ataköy-Pendik arasında ise 8 dakika aralıklarla ek tren seferleri yapılmaktadır.
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- Marmaray çalışıyor mu? Marmaray arıza mı yaptı? Marmaray son durum nedir?
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