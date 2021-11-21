Marmaray çalışıyor mu? Marmaray arıza mı yaptı? Marmaray son durum nedir?

Marmaray çalışıyor mu? Marmaray arıza mı yaptı? Marmaray son durum vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve her gün yüzbinlerce kişinin kullandığı Marmaray'da seferlerde aksama yaşandığı bildirildi.