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Libya’daki Türkler serbest | Kurtarılan 7 kişiden Halil Gözel’in kızı Meltem Demir A Haber’de

A Haber
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Giriş: 21.11.2021 13:43
Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı'yla çalışması sonucu Türkiye'ye getirildi. Kurtarılan 7 kişiden Halil Gözel’in kızı Meltem Demir A Haber’de. Demir, “Çok mutluyuz” dedi.
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