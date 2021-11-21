Son dakika: Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den flaş açıklama

Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra Pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlıyor. Bakan Özer, "22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" dedi.

Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğuna dikkat çeken Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88'e yükseldiğini belirtti. Özer, "Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde" ifadelerini kullandı.