Son dakika: Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama
Son dakika haberleri... Milyonlarca öğrencinin merak ettiği "yüz yüze eğitim devam edecek mi?" sorusu cevap buldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı yüz yüze eğitim açıklamasında, "22 Kasım itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı, diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" ifadelerine yer verdi.
Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra Pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlıyor. Bakan Özer, "22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" dedi.
Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğuna dikkat çeken Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88'e yükseldiğini belirtti. Özer, "Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde" ifadelerini kullandı.
Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra Pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlayacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum."
PAZARTESİ SADECE 66 SINIF KAPALI
Bu bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek."
ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI YÜZDE 93
Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının %88'e yükseldiğini belirtti. Özer, şunları söyledi:
"6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı %60 idi. Bugün itibari ile bu oranın %88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise %5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız %93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 Milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması."
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