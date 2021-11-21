CHP’li Engin Altay’dan Akşener’i zora sokacak sözler: HDP’yi terör örgütü görmüyoruz!

CHP'nin PKK'nın kravatlı teröristleri ile ittifakını daha da açık hale getirmek için yaptığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.

Engin Altay, 6-8 Ekim olaylarını, terörist cenazesine giden HDP'li vekilleri, Kandil ile HDP arasındaki haberleşmeleri hiç duymamışçasına "HDP terör örgütü değil" dedi.

İşte Altay'ın o skandal açıklamaları:

"DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN CEZAEVİNDE TUTULMASI DOĞRU DEĞİL"

Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız. Terörle mücadele konusunda, biz PKK'yı "amasız" ortadan kaldırılması gereken bir terör örgütü olarak görüyoruz. HDP'yi terör örgütü görmüyoruz, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde tutulması doğru değil.

"İLİŞKİLERİ VARSA MİNİMALİZE EDİLMELİ"

Altay, sunucunun "HDP'ye PKK'nın siyasi kolu demiyorsunuz" sözleri üzerine ise şu yanıtı verdi:

"HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı."

HELALLEŞME FLÖRTÜ

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce yaptığı "Helalleşme" çıkışına, HDP kanadından yanıt geldi. Bu kez cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş yaptığı açıklama ile Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. "Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum" diyen tutuklu Selahattin Demirtaş, "Sözümüz olsun, biz de kendi hatalarımızla yüzleşecek ve hep birlikte helalleşeceğiz" dedi. Demirtaş'ın bu açıklaması 2023 seçimleri öncesi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışıldığını resmen doğrular nitelikte oldu.

"HDP'Yİ PKK'NIN YANINDA KONUMLANDIRIYORUZ"

Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişiye haddini bildiremeyen Akşener, söz konusu şahsın HDP'li olduğunu açıklayarak, "Neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? 'HDP'yi PKK'yı yanında konumlandırıyoruz' diyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz. Kürdistan söylemi terör örgütünün. Bu durumda bizim için şaşırtıcı bir yanı yok." demişti.

AKŞENER 'HDP LEGAL VE HUKUKİDİR' DEMİŞTİ

Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" sözlerinin aksine geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı açıklamada "HDP legal ve hukukidir" açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu açıklamalar, Millet İttifakı'nın seçim uğruna her şeyi yapabileceğini gözler önüne serdi.