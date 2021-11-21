CHP'li Engin Altay'dan Akşener'i zora sokacak sözler: HDP'yi terör örgütü görmüyoruz!
Son dakika haberleri... PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak yapan CHP öyle bir raddeye geldi ki söz konusu ittifakı dillendirmekten herhangi bir beis duymuyor. Söz konusu çıkarıma destek veren bir açıklama da CHP'li İstanbul Milletvekili Engin Altay'dan geldi. Altay, ''HDP'yi terör örgütü görmüyoruz, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde tutulması doğru değil” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın HDP ile yaptıkları ittifakı, tabanından gelecek tepkiler sebebiyle gizlemeye çalışan Meral Akşener'i zora sokacağı kaçınılmaz bir gerçek olarak görünüyor. İşte detaylar...
CHP'nin bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği gün geçtikçe vahim bir duruma doğru ilerliyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "helalleşme" çağrısında bulunurken HDP'nin terörden tutuklu eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "Yürekten destekliyorum" demişti.
CHP'nin PKK'nın kravatlı teröristleri ile ittifakını daha da açık hale getirmek için yaptığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.
Engin Altay, 6-8 Ekim olaylarını, terörist cenazesine giden HDP'li vekilleri, Kandil ile HDP arasındaki haberleşmeleri hiç duymamışçasına "HDP terör örgütü değil" dedi.
İşte Altay'ın o skandal açıklamaları:
"DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN CEZAEVİNDE TUTULMASI DOĞRU DEĞİL"
Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız. Terörle mücadele konusunda, biz PKK'yı "amasız" ortadan kaldırılması gereken bir terör örgütü olarak görüyoruz. HDP'yi terör örgütü görmüyoruz, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde tutulması doğru değil.
"İLİŞKİLERİ VARSA MİNİMALİZE EDİLMELİ"
Altay, sunucunun "HDP'ye PKK'nın siyasi kolu demiyorsunuz" sözleri üzerine ise şu yanıtı verdi:
"HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı."
HELALLEŞME FLÖRTÜ
Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce yaptığı "Helalleşme" çıkışına, HDP kanadından yanıt geldi. Bu kez cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş yaptığı açıklama ile Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. "Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum" diyen tutuklu Selahattin Demirtaş, "Sözümüz olsun, biz de kendi hatalarımızla yüzleşecek ve hep birlikte helalleşeceğiz" dedi. Demirtaş'ın bu açıklaması 2023 seçimleri öncesi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışıldığını resmen doğrular nitelikte oldu.
"HDP'Yİ PKK'NIN YANINDA KONUMLANDIRIYORUZ"
Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişiye haddini bildiremeyen Akşener, söz konusu şahsın HDP'li olduğunu açıklayarak, "Neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? 'HDP'yi PKK'yı yanında konumlandırıyoruz' diyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz. Kürdistan söylemi terör örgütünün. Bu durumda bizim için şaşırtıcı bir yanı yok." demişti.
AKŞENER 'HDP LEGAL VE HUKUKİDİR' DEMİŞTİ
Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" sözlerinin aksine geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı açıklamada "HDP legal ve hukukidir" açıklamasını yapmıştı.
Söz konusu açıklamalar, Millet İttifakı'nın seçim uğruna her şeyi yapabileceğini gözler önüne serdi.
MİLLET İTTİFAKI'NA HATIRLATALIM
İşte HDP'nin PKK ile bağlantısının olduğunu gösteren olaylar:
1) HDP milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının, birliğinin, bütünlüğünün sembolü olan TBMM'de bölücübaşı ve PKK lehine slogan attılar, sözde gerilla marşını okudular.
2) Yasa dışı gösteri ve terör örgütü propagandası yapan şahısların gözaltına alınmalarını engellemek için araya girip polislerle tartışarak şüphelinin kaçmasına olanak sağladılar.
3) Terör örgütü üyelerinin yakalanmasını önlemek amacıyla operasyon bölgelerinde toplanıp canlı kalkan oldular, operasyonları engelleyerek teröristlerin kaçmasını sağladılar.
4) Terör örgütünün dağ kadrosunda yer alanlar oldu.
5) PKK–KCK silahlı terör örgütlerine yakın duran ailelerden veya şahıslardan terör örgütü adına para temin ettiler, toplanan paralar ile terör örgütü adına faaliyet yürüten mensupların aileleri ile terör suçlarından tutuklu-hükümlü örgüt üyelerinin ailelerine yardım edip, mahkeme masraflarını karşıladılar.
6) Parti üyelerinin yerel ve genel seçimler öncesi bölge halkı üzerinde HDP'ye oy vermeleri yönünde baskı oluşturdular, yapılan baskılara direnen vatandaşları kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarına şikâyet ettiler, bazı vatandaşlar kırsalda kurulan sözde adalet komisyonu adlı mahkemede cezalandırılmaları için götürüldüler.
7) Belediye başkan adayları PKK/KCK terör örgütü tarafından belirlendi. Seçildikten sonra iş ve işlemleri terör örgütü mensuplarınca yönetildi ve denetlendi.
8) Örgütün talimatları ile belediyede çalışanlarından örgüte destek için zekât adı altında para toplandı. Belediye araç ve gereçleri PKK'nın hizmetine sunuldu. Belediye çalışanlarının haberi olmadan çalışmadıkları halde fazla mesai ücreti yazılıp bunu da çalışanın haberi olmadan terör örgütüne aktardılar.
9) Belediyede işe alımlarda; PKK/KCK terör örgütünce "değer ailesi" olarak tanınan aileler veya terör suçlarından haklarında işlem yapılan kişiler gözetildi. Belediye bütçesinden "değer ailesi" olarak tanımlanan ailelere yardım yapıldı. Her türlü yardımda PKK ile iltisaklı kişiler seçildi.
10) Belediyelerin inşaat malzemesi alımlarında değer yüksek gösterilerek aradaki fark "değer ailelerine" gönderildi, "değer ailesi" olarak tanımlanan ailelere yardım yapıldı.
11) Çalıştığı hastanede, çatışmalarda yaralı olarak getirilen terör örgütü militanları kayıt dışı olarak tedavi etti, terör örgütüne ve üyelerine yardım etti, örgütün çağrısı üzerine açlık grevine iştirak etti. (Selçuk Mızraklı)
12) Belediye çalışanları örgüte müzahir yayın organlarına zorla abone yapıldı. Maaşlarından onayları olmadan belli bir miktar kesilerek terör örgütüne gönderildi. (Ahmet Türk)
9) Belediyede işe alımlarda; PKK/KCK terör örgütünce "değer ailesi" olarak tanınan aileler veya terör suçlarından haklarında işlem yapılan kişiler gözetildi. Belediye bütçesinden "değer ailesi" olarak tanımlanan ailelere yardım yapıldı. Her türlü yardımda PKK ile iltisaklı kişiler seçildi.
10) Belediyelerin inşaat malzemesi alımlarında değer yüksek gösterilerek aradaki fark "değer ailelerine" gönderildi, "değer ailesi" olarak tanımlanan ailelere yardım yapıldı.
11) Çalıştığı hastanede, çatışmalarda yaralı olarak getirilen terör örgütü militanları kayıt dışı olarak tedavi etti, terör örgütüne ve üyelerine yardım etti, örgütün çağrısı üzerine açlık grevine iştirak etti. (Selçuk Mızraklı)
12) Belediye çalışanları örgüte müzahir yayın organlarına zorla abone yapıldı. Maaşlarından onayları olmadan belli bir miktar kesilerek terör örgütüne gönderildi. (Ahmet Türk)
21) Terör örgütü mensuplarını evinde barındırdılar.
22) Terör suçu işleyen bazı kişilerin yargılanmasını bertaraf etmek için seçilebileceği yerlerden milletvekili adayı olması için çaba gösterdiler.
23) Kimi davalı parti üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmadaki PKK'lı terörist ile cep telefonuyla görüştü, teröristler yardım istedi, partiliye talimat verdi. Talimatı alan partili beraberindeki grupla operasyon bölgesine gidip canlı kalkan oldu.
24) Sivil polis araçlarının tespit ettiği plakalarını irtibatlı olduğu teröristlere verdi.
25) Bazıları silahlı terör örgütünün bölge sorumluluğunu yürüttü.
26) Ölen örgüt mensubu aileleri belediyelerde çeşitli işlere yerleştirildi.
27) Bazı partililer terör örgütü tarafından kırsal alana elaman aktarılması faaliyetinde görevlendirildi.
28) Bir kısım faaliyetleri parti faaliyeti gibi gösterip aslında PKK ile ilgili faaliyette bulundular, HDP'yi paravan olarak kullandılar.
29) Para transferinde merkez konumda bulundu, toplanan paraları PKK-KCK'nın terör faaliyetlerinde kullanıldı.
30) Çatışmada yaralanan terör örgütü üyesinin yakalanmasını önlemek amacı ile hastaneye götürüldü, tedavileri ile ilgilenildi.
31) Terör örgütü üyelerinin özeleştiri mahiyetindeki raporlarını kırsal alanda faaliyet gösteren ve bağlantıda olduğu diğer terör örgütü mensuplarına ulaştırarak kurye rolünü üstlendi. Şikâyet edilen örgüt mensuplarından konu ile ilgili rapor isteyip bunu kırsaldaki örgüt mensuplarına iletti.
32) Vatandaşların adli makamlarla irtibatını ortadan kaldırarak, taraflar arasındaki (alacak-verecek, kız kaçırma, kavga vs) adli olaylara müdahil olarak sözde yargı yetkisi kullanıldı
33) Belediyeleri seçilmiş başkanları yönetiyormuş gibi görünse de aslında PKK-KCK'nın görevlendirdiği-atadığı kişiler yönetti. Belediyeye ait araçlar teröristlerin ihtiyaçları için kullanıldı hatta araçlar PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca bombalı saldırı olaylarında kullanıldı. Belediye ile iş yapan firmalardan, iş adamlarından ve imar işi ilgili müracaatta bulunan kişilerden terör örgütü adına 'vergilendirme' adı altında para toplayarak, örgüte aktarıldı.
34) Neredeyse tüm kademelerde görev alan partililerce sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda propaganda niteliğinde paylaşımlarda bulunuldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray - Fenerbahçe canlı maç izle! Galatasaray Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 donmadan HD canlı yayın! Selçuk Sports, matbet, Justin TV...
- AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli mi? AÖL sınavları nasıl, online mı olacak? İşte açıklama...
- EDHO ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, final mi yaptı?
- Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinle! 21 Kasım GS FB maçı canlı radyo yayını!
- Samsun’da Suriyeli gence saati sorduktan sonra bıçaklayıp kaçtılar
- beIN Sports tek maç var mı? İnternetten beIN Sports tek maç satın alma yapılıyor mu?
- GS FB canlı izleme yolları! 21 Kasım Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın internetten nasıl izlenir?
- Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar 2021! GS FB şifresiz canlı veren yabancı kanallar!
- Güniz Akkuş kimdir? Hanımağa Güniz Akkuş suçları nelerdir? Güniz Akkuş Sedat Peker’e ne dedi?
- Cezaevi izinleri 6 ay uzatılır mı? 5. yargı paketi açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri bitecek mi?
- GS FB maçı ilk 11’leri! GS FB maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbi saati!
- Marmaray çalışıyor mu? Marmaray arıza mı yaptı? Marmaray son durum nedir?