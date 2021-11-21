Son dakika: Bulgaristan’da seçimin galibi belli oldu

Bulgaristan'da halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT 20'DE SONA ERDİ

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı. Kayıtlı 6 milyon 708 bin 18 seçmen, 13 bin oy kullanma noktasında sandık başına gitti. Toplam 68 ülkedeki Bulgaristan vatandaşları, seçimin ikinci turu için 750 sandık merkezinde oy kullanacak. Covid-19 salgını nedeniyle oy kullanma işlemleri sırasında sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımı zorunlu oldu.

Yaklaşık 4 bin gözlemcinin görevli olduğu seçimde, oy kullanma işlemleri 20.00'de sona erdi.

Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda mevcut Cumhurbaşkanı Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) adayı Rumen Radev, oyların yüzde 49,41'ini alarak birinci olurken, Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi Partisi'nin (GERB) desteklediği Anastas Gercikov ise oyların yüzde 22.82'sini alarak seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

Adayların hiçbirinin yüzde 50'nin üstünde oy alamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştı.

YENİ CUMHURBAŞKANI RUMEN RADEV OLDU

Bulgaristan'da bugün yapılan seçimlerinin ikinci turunda cumhurbaşkanlığı seçimini, Rumen Radev kazandı.