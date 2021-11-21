CHP’li Engin Altay’dan skandal HDP açıklaması! Demirtaş ve Kavala’ya sahip çıktı

CHP'nin PKK'nın kravatlı teröristleri ile ittifakını daha da açık hale getirmek için yaptığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.

Engin Altay, 6-8 Ekim olaylarını, terörist cenazesine giden HDP'li vekilleri, Kandil ile HDP arasındaki haberleşmeleri hiç duymamışçasına "HDP terör örgütü değil" dedi.