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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 21 Kasım vaka ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 21 Kasım vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Peki, 21 Kasım Pazar günü Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AŞILAMAYA VURGU

Günün Kovid-19 tablosunu Twitter hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65'in altında kalan 8, %80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir.'' ifadelerini kullandı.

20 KASIM VAKA TABLOSU

19 KASIM VAKA TABLOSU

18 KASIM VAKA TABLOSU

17 KASIM VAKA TABLOSU

16 KASIM VAKA TABLOSU

15 KASIM VAKA TABLOSU

14 KASIM VAKA TABLOSU

13 KASIM VAKA TABLOSU

12 KASIM VAKA TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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