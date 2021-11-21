Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 21 Kasım vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Peki, 21 Kasım Pazar günü Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte detaylar...
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AŞILAMAYA VURGU
Günün Kovid-19 tablosunu Twitter hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65'in altında kalan 8, %80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir.'' ifadelerini kullandı.
20 KASIM VAKA TABLOSU
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