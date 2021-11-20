CHP’li belediyede akılalmaz olay! Aynı birimde çalışan çiftin evlilik kararı işlerinden etti

Belediye Başkanı Ekrem Oran, nikah sonrasında balayı tatiline çıkan iki ismi de görevden aldı. İmar Müdürü Güngör fen işleri müdürlüğüne, Sarı ise park bahçeler müdürlüğüne gönderildi.

BAŞKAN KARŞIYDI İDDİASI

Geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturan çiftin beraberlik kararını ilk olarak amirleri konumunda olan Belediye Başkan Yardımcısı Faika Tütüncüoğlu'na açtıkları öğrenildi. Tütüncüoğlu'nun ise birliktelikle ilgili, "Evlendiğiniz takdirde görevden alınırsınız. Evlenmenize ve beraber olmanıza başkan karşı çıkıyor. Aynı birimde çalışan insanların evlenmesi etik değil. Bu durum iş ve çalışma disiplini açısından sorun yaratır. Belediye başkanı evli iki insanın aynı birimde çalışmasını istemiyor" dediği öğrenildi. Öte yandan İmar Müdürü Güngör önceki dönem Kültür Müdürü olarak görevlendirilmiş, Oran'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Yapı Kontrol ve İmar Müdürlüğü'ne aynı anda atanmıştı.