Son dakika: MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 4 PKK’lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/5LL58GrXC9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2021