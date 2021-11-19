Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG’den Afrin’e topçu saldırısı: 3 ölü 15 yaralı! TSK misliyle karşılık verdi

SALDIRIYLA İLGİLİ HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

MSB: DERHAL ATEŞ ALTINA ALINDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristler ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 10 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri TSK tarafından derhâl ateş altına alındı.'' denildi.