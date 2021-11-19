Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG’den Afrin’e topçu saldırısı: 3 ölü 15 yaralı! TSK misliyle karşılık verdi
Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından topçu saldırısı düzenlendi. Sivillerin hedef alındığı kalleş saldırıda aralarında çocuklarında olduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin Hatay Valiliği tarafından açıklama yapıldı. MSB, belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alındığını duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor.
ÇOCUK KATİLİ PKK/YPG YİNE SALDIRDI
Halep'in iline bağlı Afrin ilçesindeki yerleşim bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermisinin bir binaya isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 2'si çocuk 1'i kadın toplam 10 sivil ise yaralandı.
Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.
SALDIRIYLA İLGİLİ HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.
MSB: DERHAL ATEŞ ALTINA ALINDI
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristler ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 10 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri TSK tarafından derhâl ateş altına alındı.'' denildi.
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