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Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG’den Afrin’e topçu saldırısı: 3 ölü 15 yaralı! TSK misliyle karşılık verdi

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG’den Afrin’e topçu saldırısı: 3 ölü 15 yaralı! TSK misliyle karşılık verdi

Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından topçu saldırısı düzenlendi. Sivillerin hedef alındığı kalleş saldırıda aralarında çocuklarında olduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin Hatay Valiliği tarafından açıklama yapıldı. MSB, belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alındığını duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor.

ÇOCUK KATİLİ PKK/YPG YİNE SALDIRDI

Halep'in iline bağlı Afrin ilçesindeki yerleşim bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermisinin bir binaya isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 2'si çocuk 1'i kadın toplam 10 sivil ise yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

SALDIRIYLA İLGİLİ HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

Terör örgütü PKK/YPG’den Afrin’e kalleş saldırı TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'DEN AFRİN'E KALLEŞ SALDIRI

MSB: DERHAL ATEŞ ALTINA ALINDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristler ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 10 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri TSK tarafından derhâl ateş altına alındı.'' denildi.

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