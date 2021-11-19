SON DAKİKA | Terör örgütü PKK/YPG’den Afrin’e kalleş saldırı! Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı. Son dakika gelişmesiyle ilgili Hatay Valiliği ise bir açıklama yayınladı. Olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Halep'in iline bağlı Afrin ilçesindeki yerleşim bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermisinin bir binaya isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 2'si çocuk 1'i kadın toplam 10 sivil ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.