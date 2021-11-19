CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce uzatılan açık cezaevi izinleri için yeni açıklamaların gelip gelmediği merak ediliyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nce gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Mahkum ve mahkum yakınları konu hakında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde izinli olan açık cezaevi izini mahkumları, sürenin ne zaman biteceğini merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce izin dönüşü hakkında bir açıklama yapıldı. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce, koronavirüs izninden dönecek mahkumlar için yol haritasını da hazırladı. Kalan cezalarını çekmek için salgın izninden dönecek mahkumlar koronavirüs aşısı yaptıracaklar. Cezaevine girmeden 48 saat önce de PCR testi yaptıracaklar. Cezaevine HES kodu ile girecekler. CTE'nin, koronavirüs izninden dönecek mahkumlarla ilgili duyurusu özetle şöyle:
"14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım tarihinde son bulacaktır.
Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin, aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığı'nın aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları.
Cezaevine geri dönüşte yol haritası hazırlandı! İzinden dönen mahkumlar PCR testi yaptıracaklar
Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinden 14 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan salgın izni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında verilen karar ve Bilim Kurul'un tavsiyesi doğrultusunda 30 Kasım'da sonra eriyor.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce, Koronavirüs izninden dönecek mahkumlar için yol haritasını da hazırladı.
Kalan cezalarını çekmek için salgın izninden dönecek mahkumlar Koronavirüs aşısı yaptıracaklar. Cezaevine girmeden 48 saat önce de PCR testi yaptıracaklar. Cezaevine HES kodu ile girecekler. CTE'nin, Koronavirüs izninden dönecek mahkumlarla ilgili duyurusu özetle şöyle:
30 KASIM'DA İZİN BİTTİ
"14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım tarihinde son bulacaktır.
AŞI OLUN
Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin, aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığı'nın aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları.
48 SAAT ÖNCE PCR TESTİ YAPTIRACAKLAR
Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri. Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları.
Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir."
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- CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
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