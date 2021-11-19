CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde izinli olan açık cezaevi izini mahkumları, sürenin ne zaman biteceğini merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce izin dönüşü hakkında bir açıklama yapıldı. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce, koronavirüs izninden dönecek mahkumlar için yol haritasını da hazırladı. Kalan cezalarını çekmek için salgın izninden dönecek mahkumlar koronavirüs aşısı yaptıracaklar. Cezaevine girmeden 48 saat önce de PCR testi yaptıracaklar. Cezaevine HES kodu ile girecekler. CTE'nin, koronavirüs izninden dönecek mahkumlarla ilgili duyurusu özetle şöyle: