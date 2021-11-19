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Son dakika: Beşiktaş saldırısının faili olan terörist tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Son dakika: Beşiktaş saldırısının faili olan terörist tutuklandı

Son dakika haberleri... Güvenlik güçlerine teslim olan Beşiktaş saldırısının faili terörist tutuklandı. 2016 yılında PKK tarafından düzenlenen terör saldırısında 39'u polis 47 kişi şehit olmuştu.

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristin PKK tarafından 2016'da Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen ve 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısının faili olduğu biliniyor.

Gelişmenin detaylarını A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.

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NUSAYBİN'DE TESLİM OLDU
Yılmaz, "Terörle mücadele operasyonları bölgede aralıksız devam ediyor. PKK'da çözülmeler iyice hızlandı bu kapsamda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ikna çalışması sonucunda PKK'lı K.K Mardin Nusaybin'de sınır hattında güvenlik güçlerine teslim oldu." dedi.

Yılmaz teröriste ilişkin şu bilgileri verdi:
"İşte bu PKK'lı terörist verdiği ifade oldukça önemliydi. İstanbul'da Vodafone Park çevresindeki bombalı saldırıyı yapan ve mühimmatları taşıyan PKK'lı olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
İşte bu PKK'lı aynı zamanda 2019'un Aralık ayında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir eve de mühimmat götürdüğü tespit edildi. İşte o evde de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bu terörist o patlayıcıları taşıdıktan sonra Diyarbakır'ın Lice ilçe kırsalına gidiyor ve örgütten tekrar talimat alıp bu kez Suriye'ye gidiyor ve faaliyet yürüttükten sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma kapsamında sınır hattında güvenlik güçlerine teslim oluyor.

TUTUKLANDI
Sorguya alınan terörist verdiği ifadelerle birlikte Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde operasyon başladı. Teröristin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi."

DAVADA 47'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMİŞTİ
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada 17 Mayıs 2019'da yapılan duruşmada, 27 sanıklı dosyayı karara bağlamıştı.

Tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 46 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran heyet, bu 4 sanığı ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 840'ar yıl, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 13 yıl üçer ay, "kamu malına zarar verme" suçundan 21'er yıl ve "mala zarar verme" suçundan 15 yıl dokuzar ay olmak üzere toplamda 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme heyeti, 10 sanığı ise "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, bu sanıklara ayrıca, "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme", "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme"', "tehlikeli madde bulundurma", "kamu malına zarar vermeye yardım etme" ve "mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 25 yıldan 3 bin 380 yıla kadar değişen miktarlarda hapis cezası uygun görmüştü.

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