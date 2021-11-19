Son dakika: Beşiktaş saldırısının faili olan terörist tutuklandı

Bu terörist o patlayıcıları taşıdıktan sonra Diyarbakır'ın Lice ilçe kırsalına gidiyor ve örgütten tekrar talimat alıp bu kez Suriye'ye gidiyor ve faaliyet yürüttükten sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma kapsamında sınır hattında güvenlik güçlerine teslim oluyor.

TUTUKLANDI

Sorguya alınan terörist verdiği ifadelerle birlikte Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde operasyon başladı. Teröristin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi."

DAVADA 47'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMİŞTİ

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada 17 Mayıs 2019'da yapılan duruşmada, 27 sanıklı dosyayı karara bağlamıştı.

Tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 46 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran heyet, bu 4 sanığı ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 840'ar yıl, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 13 yıl üçer ay, "kamu malına zarar verme" suçundan 21'er yıl ve "mala zarar verme" suçundan 15 yıl dokuzar ay olmak üzere toplamda 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme heyeti, 10 sanığı ise "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, bu sanıklara ayrıca, "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme", "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme"', "tehlikeli madde bulundurma", "kamu malına zarar vermeye yardım etme" ve "mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 25 yıldan 3 bin 380 yıla kadar değişen miktarlarda hapis cezası uygun görmüştü.