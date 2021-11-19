Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı | 19 Kasım vaka sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 23 bin 810 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN SAAT UYARISI!
Günün Kovid-19 tablosunu Twitter hesabı üzerinden paylaşan Bakan Koca, ''Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim.'' ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- 41, 42 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! O tarihlerde ödeme yapanlara aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...
- 19 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? İşte bu haftanın kazananı...
- 19 Kasım ay tutulması başladı mı, ne zaman? Ay tutulmasının burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, Oğlak, İkizler, Boğa burçları...
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı ne zaman?
- Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yeni dizi Yalnız Kurt oyuncuları kimdir, konusu nedir?
- MEB son dakika: Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? 22 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? Ara tatil ne zaman bitiyor?
- Erzurum heyelan nerede oldu? Heyelan nedir, nasıl olur? (Erzurum deprem son dakika)
- Muş, Ağrı, Bingöl, Artvin deprem mi oldu? Muş, Ağrı, Bingöl, Artvin deprem şiddeti kaç?
- Son dakika: Erzurum'da korkutan deprem! 19 Kasım Cuma AFAD son depremler listesi
- Kuraklık desteği ödeme başladı mı? 2021 kuraklık desteği ne zaman verilecek?
- Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? 2021 GS FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...