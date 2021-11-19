Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı | 19 Kasım vaka sayıları

BAKAN KOCA'DAN SAAT UYARISI!

Günün Kovid-19 tablosunu Twitter hesabı üzerinden paylaşan Bakan Koca, ''Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim.'' ifadelerini kullandı.