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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı | 19 Kasım vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı | 19 Kasım vaka sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 23 bin 810 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Koca’dan ’kısıtlama’ açıklaması SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN SAAT UYARISI!

Günün Kovid-19 tablosunu Twitter hesabı üzerinden paylaşan Bakan Koca, ''Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim.'' ifadelerini kullandı.

18 KASIM VAKA TABLOSU

17 KASIM VAKA TABLOSU

16 KASIM VAKA TABLOSU

15 KASIM VAKA TABLOSU

14 KASIM VAKA TABLOSU

13 KASIM VAKA TABLOSU

12 KASIM VAKA TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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