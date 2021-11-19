Son dakika: AK Partili İmran Kılıç'a veda! TBMM'de cenaze töreni
Son dakika haberleri.... Vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıç için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde açıklamalarda bulundu.
Son dakika haberleri.... Vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıç için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde açıklamalarda bulundu.
ACI HABERİ BAKAN KOCA VERDİ
Milletvekili Kılıç'ın vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
64 yaşındaki Kılıç, bir süredir koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüyordu.
İKİNCİ KEZ COVID-19 YAKALANMIŞTI
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefat haberine ilişkinA Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, ikinci kez koronavirüse yakalandığını yaklaşık son 10 gündür tedavi gördüğünü belirtti.
İMRAN KILIÇ KİMDİR?
1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul,ortaokul ve İmam-Hatip Lisesini aynı ilde bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul'da yaptı.
Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müfütüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürdü, yurtdışı görevlerinde bulundu. Birçok gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayınlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı.
Evli ve üç çocuk babası olup, Arapça bilmektedir.
Kılıç, 18 Kasım 2021 tarihinde COVID-19 tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ferah Zeydan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ferah Zeydan son hali nasıl?
- Ay tutulması: Küsuf ve Husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Ay tutulmasında okunacak dua ve zikirler!
- Kim Kardashian sevgilisi kimdir? Kim Kardashian’ın 14 yaş küçük sevgilisi Pete Davidson kimdir?
- Faiz indirimi yapan bankalar: 19 Kasım ING, Akbank, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç-taşıt-konut
- MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan olay! Somer Şef, Danilo Şef'i protesto etti
- Kredi faiz indirimi son dakika: 19 Kasım Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...
- Müslüme bulundu mu? Müge Anlı’da Müslüme bebek son durum! Kayıp Müslüme’ye ne oldu?
- VE AÇIKLANDI! GSB sözlü mülakat sonuçları sorgulama: 2021 GSB işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?
- Ay tutulması burçlara etkisi nasıl? 19 Kasım ay tutulması etkileri nelerdir? Ay tutulmasında ne oluyor?
- Cuma hutbesi 19 Kasım 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi Arapça-Türkçe tam metni
- LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, var mı?
- Naim Süleymanoğlu ne zaman, nasıl öldü? Naim Süleymanoğlu'nun eşi kimdir? İşte hayatı...