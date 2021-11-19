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Son dakika: AK Partili İmran Kılıç'a veda! TBMM'de cenaze töreni

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Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Son dakika: AK Partili İmran Kılıç’a veda! TBMM’de cenaze töreni

Son dakika haberleri.... Vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıç için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri.... Vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıç için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde açıklamalarda bulundu.

ACI HABERİ BAKAN KOCA VERDİ

Milletvekili Kılıç'ın vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

64 yaşındaki Kılıç, bir süredir koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüyordu.

İKİNCİ KEZ COVID-19 YAKALANMIŞTI

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefat haberine ilişkinA Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, ikinci kez koronavirüse yakalandığını yaklaşık son 10 gündür tedavi gördüğünü belirtti.

İMRAN KILIÇ KİMDİR?

1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul,ortaokul ve İmam-Hatip Lisesini aynı ilde bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul'da yaptı.

Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müfütüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürdü, yurtdışı görevlerinde bulundu. Birçok gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayınlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı.

Evli ve üç çocuk babası olup, Arapça bilmektedir.

Kılıç, 18 Kasım 2021 tarihinde COVID-19 tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

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