Son dakika: Acı haberi Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İmran Kılıç hayatını kaybetti

SON DAKİKA HABERİ: Bir süredir koronavirüs tedavisi gören AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç 64 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Kılıç, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İMRAN KILIÇ KİMDİR?

İmran Kılıç, 3 Mayıs 1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

İl ve ilçelerde müftü olarak görev yapan Kılıç, radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı. 26. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek meclise girdi. İmran Kılıç, Arapça bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.