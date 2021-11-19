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Muş, Ağrı, Bingöl, Artvin deprem mi oldu? Muş, Ağrı, Bingöl, Artvin deprem şiddeti kaç?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Muş, Ağrı, Bingöl, Artvin deprem mi oldu? Muş, Ağrı, Bingöl, Artvin deprem şiddeti kaç?

Muş, Ağrı, Bingöl, Artvin deprem mi oldu? Muş, Ağrı, Bingöl, Artvin deprem şiddeti kaç? Doğu Anadolu Bölgesi’nde hissedilen depremin ardından Muş, Ağrı, Bingöl, Artvin deprem mi oldu sorusuna yanıt aranıyor.

Muş, Ağrı, Bingöl, Artvin deprem mi oldu? Muş, Ağrı, Bingöl, Artvin deprem şiddeti arama motorlarında sorgulanıyor. Erzurum başta olmak üzere Muş, Ağrı, Bingöl, Artvin'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde hissedilen depremin şiddeti için gözler AFAD'a çevrildi.

MUŞ, AĞRI, BİNGÖL, ARTVİN DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika haberine göre, saat 15.40'ta Erzurum'da 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Erzurum Köprüköy'de 6,94 km derinlikte bir deprem meydana geldiği açıklandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.

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DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir kırıktır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİ

Karlıova-Antakya arasında değişik özellikte olan birbirlerini tamamlayan birçok sol yönlü doğrultu atımlı faydan oluşan zon, Doğu Anadolu Fay Sistemi olarak adlandırılmıştır (Arpat ve Şaroğlu 1972). Fay sistemi özellikle, 21 Mayıs 1971 tarhinde Bingöl ve yöresini etkileyen, birçok can ve mal kaybına neden olan depremle dikkati çekmiştir. DAFS'nun Kahramanmaraş'tan sonraki devamı tartışmalıdır.

Arpat ve Şaroğlu (1972, 1975), fayın Karlova'dan başlayıp Bingöl, Palu, Hazar Gölü, Sincik, Çelikhan ve Gölbaşı'ndan geçerek yön değiştirdiğini, Hatay grabenini oluşturan faylarla devam ettiğini ve Ölüdeniz fayına birleştiğini belirtmektedir. Buna karşılık diğer bazı arştırmacılar (McKenzie 1972, 1975, Alptekin 1978, Şengör 1980), Hatay grabenini oluşturan fayları Ölüdeniz fayı ile birleştirirken, bu sistemi DAFS'den ayırmışlardır. McKenzie (1975), DAFZ'nun Ölüdeniz fayından farklı oduğunu, Adana-Misis dağlarına ulaşarak bindirme bileşenli karakter kazandığını, burada bindirme bileşeninin olmasının Ölüdeniz fayının hareketinden daha hızlı hareket etmesiyle mümkün olabileceğini savunmaktadır. DAFS'nin oluşum yaşı ve fay boyunca gelişen yanal ötelenme değerleri arasında var olan ilişkiler, fayın yıllık kayma hızını 7.9±0.3 mm/yıl olarak göstermektedir. Bu kayma hızı özellikle DAFS'nin Karlıova-Sincik arasındaki bölümü için geçerlidir (Herece,E.)

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