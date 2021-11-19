İstanbul ve Ankara’ya kar yağacak mı? 5 günlük hava durumu! Meteoroloji’den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan kar ve sağanak yağmur uyarısının ardından Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik A Haber canlı yayınına bağlandı. Kar ve yağmur beklenen bölgeleri aktaran Çelik, İstanbul ile Ankara'nın durumunu da gözler önüne serdi. Peki hangi illere yağmur ve kar yağacak?