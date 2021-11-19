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İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? 5 günlük hava durumu! Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2021
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İstanbul ve Ankara’ya kar yağacak mı? 5 günlük hava durumu! Meteoroloji’den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan sağanak yağmur ve kar uyarısının ardından akıllara "İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı?" sorusu geldi. A Haber canlı yayınına bağlanan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik kar ve yağmur yağacak bölgeleri açıkladı. Havaların soğumasıyla milyonlar 2 büyükşehirde kar beklemeye başladı. Peki İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı.

Meteoroloji'den yapılan kar ve sağanak yağmur uyarısının ardından Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik A Haber canlı yayınına bağlandı. Kar ve yağmur beklenen bölgeleri aktaran Çelik, İstanbul ile Ankara'nın durumunu da gözler önüne serdi. Peki hangi illere yağmur ve kar yağacak?

HAFTA SONU İSTANBUL VE ANKARA'YA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarını A Haber'de değerlendirdi.

Önemli açıklamalarda bulunan Çelik, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerine geldi. Karadeniz'den gelen sistemle birlikte Marmara'da da zaman zaman yağışlar görüldü. Bu sistem Doğu'ya doğru ilerlerken Marmara'nın doğusunda yağışlar görecek. Pazar ve Pazartesi için yurt genelinde bir yağış beklentimiz yok. Salı gününden itibaren ise yağışlar yeniden başlayacak." dedi.

NERELERE KAR YAĞACAK?

Sıcakların düşmesiyle kar bekletisi de başladı. A Haber canlı yayınında konuşan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, kar yağacak bölgeleri de açıkladı.

Çelik yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek." ifadelerine yer verdi.

İstanbul ve Ankara'da cumartesi ile pazar günleri her hangi bir yağış beklenmiyor.

METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI

Türkiye'nin bazı noktalarından kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporuyla kar yağışının meydana geleceği illeri paylaşıyor. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

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