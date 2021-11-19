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Şırnak şehidi Cihan Geçit son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2021
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Şırnak şehidi Cihan Geçit son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Uludere'de askeri araç kazasında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Geçit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Şırnak'ta askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Cihan Geçit (32) için cuma namazı sonrası Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde cenaze namaza kılındı. Törene, şehidin annesi Handan Geçit, babası Recep Geçit, eşi Umut Geçit, 5 yaşındaki kızı İrem Geçit'in yanısıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı.

Şehit Cihan Geçit'in cenazesi helallik almak için Büyükçekmece'deki evine götürüldü. Ardından Geçit Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, askeri araç kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak Uludere'de askeri araç kazasında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Geçit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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