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Rize’de uyuşturucu operasyonu

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Giriş Tarihi: 19.11.2021
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Rize’de uyuşturucu operasyonu

Rize’nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İkametinde yapılan arama neticesinde bulunan 159,58 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 564 adet 9 milimetre fişek, 90 adet kurusıkı fişek, 60 adet 2,25 milimetre fişek, 91 adet manevra fişeği, 5 adet 9 milimetre manevra fişeği, 1 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçeye bağlı Elmalık mahallesinde O. K. İsimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde bulunan 159,58 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 564 adet 9 milimetre fişek, 90 adet kurusıkı fişek, 60 adet 2,25 milimetre fişek, 91 adet manevra fişeği, 5 adet 9 milimetre manevra fişeği, 1 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi. Olayla ilgili O.K. gözaltına alındı.

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