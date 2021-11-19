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MEB'den flaş karar: Tören ve etkinlikler tedbir amaçlı iptal edildi

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Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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MEB’den flaş karar: Tören ve etkinlikler tedbir amaçlı iptal edildi

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinliklerin tedbir amaçlı iptal edildiği duyuruldu.

Bakanlığa bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgileri işaret etti. Yetkililer yeni virüsün hızla yayıldığını belirtti.

Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, , konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" dedi.

Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.

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