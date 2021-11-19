MEB’den flaş karar: Tören ve etkinlikler tedbir amaçlı iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, , konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" dedi.

Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.