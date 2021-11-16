Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı! Terör örgütlerine ağır darbe! 4 bin terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör operasyonları ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"HAREKATLARLA TERÖR KORİDORU ENGELLENDİ"

Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı (2016), Zeytin Dalı (2018) ve Barış Pınarı (2019) harekâtları başarıyla icra edilmiştir. Bu harekâtlarda göğüs-göğüse mücadele ile 4.000 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilirken ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru da engellenmiştir.

Unutulmamalıdır ki, terör koridoru engellenmeseydi; ülkemiz çok daha büyük ve kapsamlı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı.