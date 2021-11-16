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Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı! Terör örgütlerine ağır darbe! 4 bin terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı! Terör örgütlerine ağır darbe! 4 bin terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı. Bakan Akar "Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı (2016), Zeytin Dalı (2018) ve Barış Pınarı (2019) harekâtları başarıyla icra edilmiştir. Bu harekâtlarda göğüs-göğüse mücadele ile 4.000 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilirken ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru da engellenmiştir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör operasyonları ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"HAREKATLARLA TERÖR KORİDORU ENGELLENDİ"
Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı (2016), Zeytin Dalı (2018) ve Barış Pınarı (2019) harekâtları başarıyla icra edilmiştir. Bu harekâtlarda göğüs-göğüse mücadele ile 4.000 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilirken ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru da engellenmiştir.

Unutulmamalıdır ki, terör koridoru engellenmeseydi; ülkemiz çok daha büyük ve kapsamlı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı.

"YUNANİSTAN'A DİPLOMATİK ALANDA VE SAHADA GEREKLİ KARŞILIK VERİLİYOR"
İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor.

Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.

YUNAN HEYETE ANKARA DAVETİ
Yunanistan ile aramızdaki sorunların uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalog ile çözülmesini samimi olarak istemekteyiz. Bu çerçevede, güven arttırıcı önlemlere ilişkin görüşmelerin 4. turu için davet ettiğimiz Yunan heyetini Ankara'ya bekliyoruz.

2021'DE 2 BİN 426 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

S-400 AÇIKLAMASI
S-400 bir savunma silah sistemi olup; S-300, NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır.

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