Fransız dergisi Charlie Hebdo alçaklıkta sınır tanımadı! Skandal Başkan Erdoğan kapağının davası başladı

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Başkan Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı katıldı. Sanıklardan derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit duruşmaya katılmadı.

Hakim Osman Efendioğlu'nun dava dosyasına gelen belgeleri okumasının ardından Başkan Erdoğan'ın avukatı söz alarak söz konusu şahıslardan şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme katılma talebini kabul ederek, sanıkların açık kimlik, adres bilgilerinin ve savunmalarının tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen yurt dışı istinabe yazısının akıbetinin sorulmasına, sanıkların kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi halinde savunmalarının alınması için işlem yapılmasına karar verdi.