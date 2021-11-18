CHP’li başkan ’çok kazanç sağlayacaksın’ iddiasıyla dolandırdı!





SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Avukat Turgay Abacı ise Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde de, şikayet dilekçesinde belirtilen hususların asılsız olduğunu, kendisine dayatılan suçlamaları kabul etmediğini, şikayetin kendisine iftira atma, siyasi ve mesleki kimliğine zarar verme, toplumda yıpratma ve siyasi hesaplaşma nedeniyle yapıldığını söyledi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün olurları ile avukat Turgay Abacı hakkında soruşturma ve kovuşturma izni verildiği hatırlatılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi: