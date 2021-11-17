17 Kasım 2021, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 17 Kasım Çarşamba vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 17 Kasım Çarşamba vaka sayıları

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 17 Kasım 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.

229 kişi hayatını kaybetti! COVID-19 tablosu açıklandı 229 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! COVID-19 TABLOSU AÇIKLANDI

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla TEDBİR YORGUNLUĞUNA ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım.

16 KASIM

15 KASIM

14 KASIM

13 KASIM

12 KASIM

11 KASIM

10 KASIM

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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