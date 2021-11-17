Açık cezaevi izinlerinde son dakika gelişmesi! 5. Yargı Paketi’ne eklendi! CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

Son dakika... Açık cezaevi izinleri ertelendi mi? 14 Nisan 2020 tarihinde izne gönderilen mahkumların izinleri 30 Kasım'da sona erecek. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 11 Kasım'da yayımlanan duyuruda, Kovid-19 izin dönüşüne ilişkin detaylar açıklanmıştı. Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? 5. Yargı Paketi ile açık cezaevi izinleri ertelenecek mi? İşte haberin detayları...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Son dakika açıklamasına göre, izinli olduğu süre içinde suça karışmayanlar cezaevine dönmeyecek. Salgın nedeniyle cezalarının son 1 yılını açık cezaevinde geçirme hakkını kazanan ve izinli olanların cezaevine dönmemesi için düzenleme 5. Yargı Paketi'ne eklendi.

KOVİD-19 İZİN DÖNÜŞÜNE İLİŞKİN DUYURU

Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri ile ilgili duyuru yayımlandı. 11 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: