Son dakika deprem nerede oldu? İstanbul, Yalova, Kocaeli, Gebze, Düzce’de deprem mi oldu? AFAD son depremler...

Son dakika... İstanbul, Yalova, Kocaeli, Gebze, Düzce'de deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 13.3 kilometre altında gerçekleşen deprem Yalova, Kocaeli, Gebze, Düzce, Sakarya gibi birçok bölgede de hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.11.17 15:40:16 40.8800 31.0400 13.3 -.- 5.3 -.- CILIMLI-DUZCE Otomatik

2021.11.17 13:03:02 39.9220 28.7375 0.0 -.- 1.9 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel