Son dakika deprem nerede oldu? İstanbul, Yalova, Kocaeli, Gebze, Düzce'de deprem mi oldu? AFAD son depremler...
Son dakika... Düzce'de korkutan bir deprem eydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Düzce'nin Çilimli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem sonrası "İstanbul, Yalova, Kocaeli, Gebze, Düzce'de deprem mi oldu?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 17 Kasım son depremler listesi...
Son dakika... İstanbul, Yalova, Kocaeli, Gebze, Düzce'de deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 13.3 kilometre altında gerçekleşen deprem Yalova, Kocaeli, Gebze, Düzce, Sakarya gibi birçok bölgede de hissedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2021.11.17 15:40:16 40.8800 31.0400 13.3 -.- 5.3 -.- CILIMLI-DUZCE Otomatik
2021.11.17 13:03:02 39.9220 28.7375 0.0 -.- 1.9 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel
2021.11.17 12:47:16 40.6913 30.4632 5.0 -.- 2.9 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2021.11.17 11:58:09 37.1595 37.2128 0.0 -.- 1.7 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.11.17 06:43:42 37.0537 35.9903 9.4 -.- 1.6 -.- KUZUCAK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.11.17 04:59:23 36.1333 29.5915 5.0 -.- 1.7 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2021.11.17 04:01:49 36.5178 27.2792 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.17 03:39:21 38.4337 38.7905 6.0 -.- 2.1 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.11.17 02:19:50 38.2110 30.5588 29.9 -.- 1.3 -.- BASKOY-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2021.11.17 01:40:39 38.5773 31.6618 5.4 -.- 1.8 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.11.17 01:19:36 35.8067 28.3317 7.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.17 01:11:23 35.7885 28.8518 10.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.17 00:31:11 40.6287 27.7913 8.9 -.- 1.7 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
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