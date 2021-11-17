Düzce deprem merkez üssü neresi? 17 Kasım Düzce deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD son açıklamalar

Düzce deprem merkez üssü neresi? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile Düzce'de korkutan bir deprem meydana geldi.

DÜZCE DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat Düzce'deki 5.0 büyüklüğündeki deprem saat 15.40'ta yerin 18.02 kilometre altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.

DEPREM MERKEZ ÜSSÜ;