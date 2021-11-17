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Düzce deprem merkez üssü neresi? 17 Kasım Düzce deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD son açıklamalar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Düzce deprem merkez üssü neresi? 17 Kasım Düzce deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD son açıklamalar

Düzce deprem merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Düzce'de korkutan bir deprem meydana geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilen deprem sonrası depremin detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Düzce deprem merkez üssü neresi? 17 Kasım Düzce deprem kaç şiddetinde oldu? İşte 17 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Düzce deprem merkez üssü neresi? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile Düzce'de korkutan bir deprem meydana geldi.

DÜZCE DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat Düzce'deki 5.0 büyüklüğündeki deprem saat 15.40'ta yerin 18.02 kilometre altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.

DEPREM MERKEZ ÜSSÜ;

SON DEPREMLER (17 KASIM 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.17 15:40:15 40.8363 31.0225 7.9 -.- 5.2 -.- YAYAKBASI-(DUZCE) REVIZE01 (2021.11.17 15:40:16)
2021.11.17 13:03:02 39.9220 28.7375 0.0 -.- 1.9 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel

2021.11.17 12:47:16 40.6913 30.4632 5.0 -.- 2.9 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2021.11.17 11:58:09 37.1595 37.2128 0.0 -.- 1.7 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.11.17 06:43:42 37.0537 35.9903 9.4 -.- 1.6 -.- KUZUCAK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.11.17 04:59:23 36.1333 29.5915 5.0 -.- 1.7 -.- KAS (ANTALYA) İlksel

2021.11.17 04:01:49 36.5178 27.2792 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.17 03:39:21 38.4337 38.7905 6.0 -.- 2.1 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.11.17 02:19:50 38.2110 30.5588 29.9 -.- 1.3 -.- BASKOY-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2021.11.17 01:40:39 38.5773 31.6618 5.4 -.- 1.8 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2021.11.17 01:19:36 35.8067 28.3317 7.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.17 01:11:23 35.7885 28.8518 10.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.17 00:31:11 40.6287 27.7913 8.9 -.- 1.7 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

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