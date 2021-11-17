Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Tüm OSB’leri Yeşil OSB’lere dönüştüreceğiz

MARMARA DENİZİ ÖÇK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Marmara Denizi'ni Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ilan ederek ekosistemi ve deniz canlılarını koruma altına almaya yönelik çok önemli bir kararı hayata geçirmiş olduklarının altını çizen Murat Kurum, TÜBİTAK-MAM koordinasyonunda kurulan "Teknolojik ve Biyolojik Mücadele Alt Çalışma Grubu" ile müsilajın giderilmesi için biyolojik ve teknolojik yöntemlere dair gelen tüm başvuruları bilim insanlarımızla birlikte değerlendirdiklerini, uygun görülen çözümleri hayata geçirerek sahada çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"TÜBİTAK-MAM ile birlikte Marmara Denizi havzasında karada kaynaklı toplam azot ve toplam fosfor kirletici yüklerin azaltılmasına yönelik raporumuzu da hazırladık. Bu raporla kirleticilerin ne kadarının alıcı ortama ulaştığını tespit ediyoruz. Marmara Denizi Havzası sanayi faaliyetleri bakımından ülkemizin en gelişmiş bölgesidir. Şu an itibariyle Marmara Denizi Havzasındaki 7 ilde bulunan 70 organize sanayi bölgesinden 44'ünün atık suları doğrudan ya da dolaylı olarak Marmara Denizi'ne ulaşıyor. Bu nedenle Marmara Denizi, endüstriyel tesislerden kaynaklanan ciddi bir kirlilik baskısı altındadır. Marmara Bölgesinde atık sularını, belediye kanalizasyonuna deşarj eden münferit sanayi ve organize sanayi bölgelerinden çıkan endüstriyel nitelikli atık suların, belediye kanallarına bağlantı standartlarına bir kısıtlama getiriyoruz. Büyükşehir belediyeleri kanalizasyona deşarj yönetmeliklerini en kısa zamanda revize edecekler. Böylece Marmara Denizi'ne ulaşan endüstriyel atık su kaynaklı kirlilik yükü azalmış olacak."

"OSB'LERE ARITMA TESİSİ ZORUNLULUĞU GETİRDİK"

Öte yandan alıcı ortama deşarj eden organize sanayi bölgelerine ileri arıtma tesisi yapma zorunluluğu getirdiklerini de anımsatan Bakan Kurum, Marmara Bölgesindeki 70 OSB'nin tamamında inceleme ve denetim yapıldığını, yürütülen çalışmalar sonucunda 13 OSB'ye ait 14 atık su arıtma tesisinde dönüşüm yapılması gerektiği tespitinde bulunduklarını, bu OSB'lerden 4'ü için yeni atık su arıtma tesisi yapılması, 2 OSB'nin atık su arıtma tesisinde kapasite artışına gidilmesi, 8 OSB'nin atık su arıtma tesisinde ise bakım onarım ve revizyon yapılması gerektiğini belirlediklerini ifade etti.

Bakan Kurum, organize sanayi bölgelerinin yönetimlerinin atık su arıtma tesislerinin dönüştürülmesine dair iş termin planlarını hazırladıklarını ve Bakanlığa sunduklarını da kaydederek, Bakanlığının OSB'lerin yürüttükleri çalışmaları titizlikle takip ettiğini dile getirdi.

"2053 SIFIR EMİSYON HEDEFİYLE TÜRKİYE'NİN YEŞİL KALKINMA DEVRİMİNİ ORTAYA KOYDUK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini ortaya koyduğunu hatırlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeşil kalkınma devriminin gerektiği yapısal dönüşümünün el birliğiyle gerçekleştirilmesi gerektiğini, bu anlayışla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile tüm sanayi bölgelerinin sıfır atığa geçmesi yönünde ortak bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bakan Murat Kurum, "Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Sanayi Siteleri olan; Konya'da 2 bin 690 dükkâna sahip motorlu sanayi sitesinin ve Samsun'da bin 526 işyeri kapasiteli İlkadım Toybelen Sanayi Sitesinin temellerini attık. Tüm yeni sanayi alanlarımızda; güneş panelleri yer alacak, atık getirme merkezi olacak. Arıtılmış atık sularını yeniden kullanan, kendi elektriğini üreten, atık yağını toplayan, yeşil etiket sahibi tesisler olacak. Şehirlerdeki karbon gazı üretim miktarı azalacak. İnsan sağlığı açısından; sanayicilerimize, daha sağlıklı, çevreye saygılı, iklim dostu bir çalışma ortamı sunmuş olacağız. Önümüzdeki süreçte, sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik ilave tedbir ve teşvikleri de artıracağız. Bizim temel hedefimiz yeşil dönüşüm çerçevesinde tüm sanayi bölgelerimizi sıfır atığa uyumlu, yeşil kalkınma hedefimize uygun hale getirmektir." şeklinde konuştu.

"ORTAK HEDEFİMİZ TÜM OSB'LERİ YEŞİL OSB'YE DÖNÜŞTÜRMEKTİR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortak hedefinin Organize Sanayi Bölgeleri yönetimleri, üniversiteler ve iş insanlarıyla birlikte tüm OSB'leri 'Yeşil OSB'lere dönüştürmek olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, "Tüm sanayi bölgelerimizi kirlilikten arındıracak, şehirlerimizi, çevremizi, doğamızı korumaya yönelik her türlü tedbiri alacağız. Avrupa Yeşil Mutabakatıyla başlayan yeşil dönüşüm sürecine yönelik OSB'lere eğitimler vereceğiz. Yine, her üniversitemizin belirlediği İklim Elçisi gençlerimizin de katkısıyla 207 üniversite kampüsünün tamamını 'İklim Dostu Kampüse' dönüştüreceğiz. İklim değişikliğiyle mücadelemizdeki en önemli paydaşımız üniversite gençliği olacaktır." ifadelerini kullandı.