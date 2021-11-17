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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye çağrı: Bir an önce tanıyın

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.11.2021 20:11
Güncelleme:17.11.2021 20:12
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'le anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan, "İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz." dedi. Öte yandan Erdoğan, Avrupa'ya vize muafiyeti ile ilgili flaş bir çağrıda bulundu. İspanya Başbakanı Sanchez ise "İspanya ve Türkiye ikili ilişkileri olağanüstü bir düzeye ulaştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını istiyoruz. Türkiye sadece bir komşu değil, AB için bir ortak bir müttefiktir." mesajını verdi. İşte haberin detayları...
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