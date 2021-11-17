MSB: Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/MQVQltn5ym — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2021