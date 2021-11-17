17 Kasım 2021, Çarşamba
Düzce'de 22 yıl sonra korkutan deprem! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu?
Düzce'de 12 Kasım tarihinde gerçekleşen depremin üzerinden 22 yıl geçti. 1999 yılındaki depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılırken, 17 Kasım 2021 tarihli Düzce depremi büyük panik yarattı. Depremin birçok ilde hissedilmesinin ardından 12 Kasım Düzce depremi yeniden gündeme geldi. Peki, 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 16:29
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