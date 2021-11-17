Düzce’de 22 yıl sonra korkutan deprem! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu?

Büyük acıların yaşandığı 12 Kasım 1999 depreminde sarsılan Düzce'de bugün korkutan bir deprem meydana geldi. 17 Kasım 2021 saat 15.40'da gerçekleşen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 15.57'de 4.3 şiddetinde bir deprem daha gerçekleşti. Birçok ilde hissedilen ve büyük panik yaratan depremlerin ardından 12 Kasım 1999'daki deprem gündeme geldi. Peki, 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu? İşte cevaplar...