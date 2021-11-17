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Düzce'de 22 yıl sonra korkutan deprem! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu?

Düzce'de 12 Kasım tarihinde gerçekleşen depremin üzerinden 22 yıl geçti. 1999 yılındaki depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılırken, 17 Kasım 2021 tarihli Düzce depremi büyük panik yarattı. Depremin birçok ilde hissedilmesinin ardından 12 Kasım Düzce depremi yeniden gündeme geldi. Peki, 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 16:29
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Düzce’de 22 yıl sonra korkutan deprem! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu?

Büyük acıların yaşandığı 12 Kasım 1999 depreminde sarsılan Düzce'de bugün korkutan bir deprem meydana geldi. 17 Kasım 2021 saat 15.40'da gerçekleşen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 15.57'de 4.3 şiddetinde bir deprem daha gerçekleşti. Birçok ilde hissedilen ve büyük panik yaratan depremlerin ardından 12 Kasım 1999'daki deprem gündeme geldi. Peki, 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Düzce’de 22 yıl sonra korkutan deprem! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu?

DÜZCE DEPREMİ NEREDE OLDU?

12 Kasım 1999 tarihindeki depremin merkez üssü Düzce olarak kayıtlara geçti. Deprem 22 yıl önce, 12 Kasım 1999 tarihinde saat 18.57'de hissedildi.

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Düzce’de 22 yıl sonra korkutan deprem! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu?

DEPREMİN ŞİDDETİ VE SANİYESİ

7,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem 30 saniye sürdü.

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Düzce’de 22 yıl sonra korkutan deprem! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu?

12 KASIM DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

AFAD verilerine göre, depremde, 710 kişi yaşamını yitirdi, 2679 yaralandı, binlerce kişi evsiz kaldı.

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Düzce’de 22 yıl sonra korkutan deprem! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu?

DÜZCE DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 22 YIL GEÇTİ

Merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin izlerini silen Düzce yeniden doğdu.