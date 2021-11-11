PKK'nın 'büyükbaşı' Duran Kalkan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tezkere mesajı: Erdoğan'ı devirmek için...
PKK elebaşı Duran Kalkan'ın CHP ve İYİ Parti'ye gönderdiği tezkere mesajı ortaya çıktı. 26 Ekim'de Meclis'e gelen Terörle mücadele kapsamında çıkarılan tezkereye CHP bir diğer ortağı İYİ Parti'nin aksine HDP ile birlikte 'Hayır' dedi. CHP'ye tepkiler yükselirken terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın Irak ve Suriye tezkereleri konusunda CHP ve İYİ Parti'ye 25 Ekim'de bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Teröristbaşı, yayınladığı videoda, Suriye-Irak tezkeresinin iki parti için önemli bir sınav olduğunu söylerken "Muhalefette bir canlanma var. Türkiye İdlib'den Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Erdoğan'ın istifası için herkes yürüyebilir. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 26 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "Hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.
"EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"
PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte terörle mücadeleye karşı oy kullanan CHP'ye tepkiler yükselirken 'Hayır' oyunun arkasında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bir skandala daha imza atarak 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini iddia etti.
PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN'IN MESAJI ORTAYA ÇIKTI
Skandala tepkiler yükselirken PKK elebaşı Duran Kalkan'ın Irak ve Suriye tezkereleri konusunda CHP ve İYİ Parti'ye 25 Ekim'de bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
"MUHALEFETTE BİR CANLANMA VAR"
Tezkerenin iki parti için 'temel sınav' olduğunu söyleyen PKK elebaşı Kalkan, "Muhalefette bir canlanma var. Türkiye İdlib'den Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. " ifadelerini kullandı.
"ERDOĞAN'IN İSTİFASI İÇİN HERKES YÜRÜMELİ"
PKK elebaşı, yayınladığı videoda skandal bir çağrıda bulunarak, "Tayyip Erdoğan'ın istifası için herkes yürüyebilir. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor. Mücadele edip yenmemiz gerekli. Hükümeti, yönetimi düşürmek gerekli." ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DAN DESTEK ALDIKLARINI İTİRAF ETMİŞTİ
PKK elebaşı Duran Kalkan, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videoda, Avrupa ülkelerinin kendilerine 'çatışmayı kesmemeleri' yönünde talimat verdiğini açıkça itiraf etmişti.
Arkalarında Avrupa'nın olduğunu söyleyen Duran Kalkan, "Avrupa, 'Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz' diye bize defalarca dayatmalarda bulundu." demişti.
CHP PKK'DAN TAKDİRİ KAPMIŞTI
CHP'nin 'Hayır' kararına PKK'dan övgüler gelmişti. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu CHP'nin "evet" demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını söyleyerek "Böyle düşünüyorlarsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" demişti.
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