DEVA Partisi’nde istifa depremi! 45 kişi...

İl başkanlığının ilk gününden itibaren işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığını aktaran Çelik, bu durumu hiyerarşik olarak sayısız kere genel merkeze ilettiğini dile getirdi.

10 aydan bu yana genel merkezden bir heyetin kenti ziyaret etmediğini vurgulayan Çelik, "Adeta ilimiz yok sayılmıştır. Halktan kopuk ve siyaseti sadece bir rant aracı olarak gören eski vesayetçi siyasi anlayışla önceliklerimizin, değerlerimizin uyuşması asla beklenemez. Tüm baskı ve müdahalelere rağmen hakkıyla yerine getirdiğim bu görevde ilk günden itibaren desteğini esirgemeyen Muşlu hemşerilerime, benimle birlikte partiden istifa eden 45 kişilik il ve ilçe yönetimine vefa duyguları için minnet duyuyorum." ifadelerini kullandı.



