CHP'li Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a hadsiz "diktatör" çıkışı: Yeni anayasa çalışmalarında yer almayacağız

"DİKTATÖRLE MÜZAKERE YAPMIYORUZ"

Özel, "Referandumsuz anayasa değişikliği için 400, referandumlu anayasa değişikliği için 360 milletvekili lazım. Biz yokuz. Tek adamlarla diktatörlerle oturup anayasa müzakeresi yapmıyoruz. Bizi denklemden düşün" ifadelerini kullandı.