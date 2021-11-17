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CHP'li Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a hadsiz "diktatör" çıkışı: Yeni anayasa çalışmalarında yer almayacağız

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Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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CHP’li Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a hadsiz diktatör çıkışı: Yeni anayasa çalışmalarında yer almayacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "diktatör" ifadelerini kullandı. Özel yeni anayasa çalışmalarında olmayacaklarını belirtirken Başkan Erdoğan'ı "diktatör" olarak nitelendirdi. Geçmişte CHP'li Engin Özkoç da Başkan Erdoğan'a yönelik aynı ifadeyi kullanmıştı.

2018 yılındaki seçimlerde 27 milyona yakın vatandaşın oyuyla Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan için CHP "diktatör" ve "tek adam" söylemini kullanılmayı sürdürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DİKTATÖR DEDİ

Son olarak TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a "diktatör" dedi.

"DİKTATÖRLE MÜZAKERE YAPMIYORUZ"

Özel, "Referandumsuz anayasa değişikliği için 400, referandumlu anayasa değişikliği için 360 milletvekili lazım. Biz yokuz. Tek adamlarla diktatörlerle oturup anayasa müzakeresi yapmıyoruz. Bizi denklemden düşün" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ÖZKOÇ VAKASI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Özel gibi, Ortadoğu'daki gelişmeler üzerinden hükümeti hedef alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SÖZDE CUMHURBAŞKANI ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 52,59 oyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde Cumhurbaşkanı" açıklamasında bulunmuştu.

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