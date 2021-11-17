Düzce depreminde son dakika gelişmesi! Bakan Koca duyurdu! Ölü ve yaralı var mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Düzce'de yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Düzce'de yaşanan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER...
YARALANMA YOK
"Düzce'de yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı."
19 KİŞİ BAŞVURDU
"Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce'ye ve Türkiye'ye geçmiş olsun."
Ayrıntılar geliyor...
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