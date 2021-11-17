17 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Düzce depreminde son dakika gelişmesi! Bakan Koca duyurdu! Ölü ve yaralı var mı?

Düzce depreminde son dakika gelişmesi! Bakan Koca duyurdu! Ölü ve yaralı var mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
ABONE OL
Düzce depreminde son dakika gelişmesi! Bakan Koca duyurdu! Ölü ve yaralı var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Düzce'de yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Düzce'de yaşanan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

YARALANMA YOK

"Düzce'de yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı."

19 KİŞİ BAŞVURDU

"Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce'ye ve Türkiye'ye geçmiş olsun."

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA