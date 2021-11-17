Düzce depreminde son dakika gelişmesi! Bakan Koca duyurdu! Ölü ve yaralı var mı?

19 KİŞİ BAŞVURDU

"Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce'ye ve Türkiye'ye geçmiş olsun."

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