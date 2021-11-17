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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Irak'lı mevkidaşı Yarallah arasında önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2021
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Irak’lı mevkidaşı Yarallah arasında önemli görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler ve Yarallah güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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